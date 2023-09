Angel Armando Castellanos

Viernes 8 Septiembre 2023 15:09

Desde el acalorado duelo de 2021 entre Max Verstappen y Lewis Hamilton, los fanáticos y analistas han fantaseado regularmente con una posible rivalidad de equipo entre ambos.

Jenson Button da su opinión en respuesta al comentario de Hamilton sobre sus compañeros el fin de semana pasado.

Lewis causó revuelo el sábado en Monza expresarse sobre las diferencias entre sus compañeros y los del propio Verstappen.

"Es realmente interesante porque estaba corriendo esta mañana y estaba pensando en esto. La historia que pasó por los medios... ya sabes, cuando clasifiqué medio segundo a seis décimas por delante de Valtteri, no dijeron lo mismo. como lo que dicen hoy si Max se clasifica seis décimas por delante de Pérez, ahora está mucho más inflado", afirmó.

Verstappen luego se encogió de hombros ante esas palabras. "Tal vez Lewis esté un poco celoso de mi éxito actual", contestó.

Compañeros de equipo

Ha vuelto a encender la fantasía de Hamilton en un Red Bull y muchos fanáticos sienten curiosidad por quién saldría victorioso si Hamilton fuera tomar repentinamente el asiento de Sergio Checo Pérez. Button da su análisis de esa posibilidad para Sky Sports.

"Creo que Lewis ciertamente ha tenido algunos compañeros de equipo muy duros. Ha tenido campeones del mundo como compañeros de equipo, lo cual no es el caso de Max. Sin embargo, tendría más miedo de competir contra Max en el mismo coche", avisó.

Button explica

El campeón del mundo en 2009 se sumó a las voces que hablan de que el RB19 está hecho especialmente para el neerlandés.

"El coche está diseñado en torno a su estilo. Puede conducir el coche que le dio Adrian Newey", destacó.

Por lo tanto, el ingeniero y el piloto se ponen de acuerdo y trabajan de tal forma que lo llevan al máximo.

"Newey le da un auto y le dice: "Este es el auto más rápido del mundo. Si le quitas la carga aerodinámica en la parte delantera, va más lento pero es más fácil de conducir".

"Max luego contesta: "Tengo que conducir el auto como lo hiciste, lo más rápido que pueda", agregó.

Ese trabajo en equipo es la clave para que el neerlandés sea un coequipero que nadie querría tener.

"Es muy bueno en eso. Muchos pilotos tendrían dificultades con eso. Lewis ha tenido compañeros de equipo más difíciles, pero no me gustaría competir contra Max", concluye el ex compañero de Hamilton en Mercedes.