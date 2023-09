Ángel Armando Castellanos

Viernes 8 Septiembre 2023 14:14

Fernando Alonso avisó que aunque los pilotos más novatos de la Fórmula 1 cuentan con mejores tablas que cuando él estaba en su posición, los de mayor edad están marcando diferencias.

El de Aston Martin tiene 42 años y lleva siete podios en lo que va de la temporada. Entre los más chicos, el que más suma es Lando Norris, quien a sus 23 años ha subido dos veces a la tribuna en este ciclo.

Del otro lado, Lewis Hamilton (38) suma cuatro top 3. Otro de los más grandes, Sergio Checo Pérez (33), suma ocho.

"Los jóvenes tienen mucho talento y están más preparados de lo que estábamos nosotros cuando teníamos 25 o 26 años, puesto que han tenido más programas de desarrollo o simuladores en las fábricas.

"Pero aquí lo que manda es el cronómetro, la pista, y de momento los más veteranos, como Hamilton y como yo, nos defendemos, estamos ahí", avisó en palabras al Diario AS.

Pudo ganar

Alonso consideró que el triunfo casi llega en dos Grandes Premios, el que se celebró en Montecarlo y el de Montreal. Aunque acabó segundo en Países Bajos, siente que ahí era realmente difícil vencer a Max Verstappen.

"La victoria estuvo muy cerca en Mónaco, por un cambio de ruedas, prácticamente. Y luego en Canadá también creo que tuvimos alguna posibilidad. En Zandvoort hubo una resalida al final del todo, pero no teníamos tanto ritmo como en Canadá y Mónaco.

"¿Que por qué no me tiré a por Verstappen? Lo tenía en la cabeza, pero no estuve lo suficientemente cerca. Tenía la esperanza de al menos intentarlo, pero cuando se fue el Safety Car Verstappen se marchó. Si tuviera que elegir un adelantamiento de esta temporada, sería el de Hamilton en Bahréin o el de Zandvoort", explicó.

Sobre esos adelantamientos, admitió que el de Holanda es casi imposible de repetir.

"El de Zandvoort será más difícil de replicar. Hace años pasé a dos por fuera en la salida de Holanda, este año a dos por dentro, así que el año que viene iré por el medio a ver si sale bien. En Bahréin tenía mucho agarre, aunque fuera espectacular y fuera a Hamilton, en ese momento tenía mejor ritmo", sentenció.