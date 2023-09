Aloisio Hernández

Viernes 8 Septiembre 2023 10:19

Helmut Marko, asesor de Red Bull Racing, lanzó un comunicado disculpándose por sus comentarios racistas contra Sergio Pérez.

El austriaco ha sido uno de los máximos críticos del trabajo del mexicano, quien ha tenido algunos altibajos en su paso por Red Bull Racing; no obstante, Checo es el único piloto que ha podido ganarle a Max Verstappen en 2023.

Sin embargo, el asesor de la escudería declaró hace unos días que una de las razones por las que Sergio no está enfocado es porque es sudamericano y no europeo como Verstappen o Sebastian Vettel.

Esto generó mucha molestia en redes sociales, no solamente porque México se encuentra en Norteamérica, sino porque el asesor sugirió que el hecho de ser latino afecta el rendimiento de Pérez en la pista.

Recordar que en el pasado ya han existido algunos comentarios desafortunados del asesor contra el mexicano o su país de origen

Después, en un pobre intento de disculpa, dijo que quiso referirse a que un mexicano "tiene una mentalidad diferente a un alemán o neerlandés".

Comunicado oficial

Luego de que varias páginas enfocadas en la Fórmula 1 condenaran sus palabras y que se generara un movimiento en contra muy importante en redes sociales, Helmut compartió un comunicado mediante Servus TV.

"Con respecto a mi comentario sobre Sergio Pérez, ServusTV Sport and Talk, el lunes 4 de septiembre: me gustaría disculparme por mi comentario ofensivo y quiero dejar absolutamente claro que no creo que podamos generalizar sobre la gente de cualquier país, cualquier raza, cualquier etnia.

"Estaba tratando de señalar que Checo ha fluctuado en su desempeño este año, pero fue un error atribuir esto a su herencia cultural", declaró.

Red Bull no se ha pronunciado al respecto de alguno de los comentarios de su asesor en ninguno de sus canales oficiales.