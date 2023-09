Sergio Pérez cumplirá 250 Grandes Premios en la Fórmula 1 en el Gran Premio de Singapur y lo festejará con un casco especial.

El mexicano se encuentra, probablemente, en el mejor momento de su carrera y a los 33 años está cumpliendo su tercer temporada en Red Bull Racing.

Checo ha logrado acumular a lo largo de su trayectoria 34 podios, 1420 puntos (9º en la historia), 3 pole positions, 11 vueltas rápidas y 6 victorias.

El nacido en Jalisco tiene contrato hasta 2024 y ya afirmó que no será su último acuerdo en la categoría, por lo que todavía le queda tiempo para seguir escribiendo su nombre en la historia.

A modo de festejo por alcanzar la marca, Checo usará un casco especial bajo la luces de Marina Bay en Singapur.

El accesorio de Checo será en su mayoría blanco, con detalles en rojo y amarillo. Además, tiene la bandera de México y el número 250 en la parte superior.

"Llegar a 250 GP en Singapur… ¡ni en mis sueños más locos imaginé que estaríamos aquí! Celebremos con un casco especial para mi país porque sé que esto significa mucho para nosotros. Espero que les guste, por un gran fin de semana en Singapur", dijo en la publicación donde mostró el casco.

Reaching 250 GPs in Singapore … not even in my wildest dreams did I imagine we’d be here! Celebrating with a special helmet for my country because I know this means a lot to us 🇲🇽❤️ I hope you like it, here’s to a great weekend in Singapore.



