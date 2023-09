Nazario Assad De León

Miércoles 6 Septiembre 2023 09:48 - Actualizada: 09:50

Después de los desafortunados comentarios racistas de parte de Helmut Marko hacia Checo Pérez para Servus Tv, han comenzado a salir las primeras consecuencias de la situación.

Tras la entrevista en donde Marko afirmó que la cabeza de Checo no está tan enfocada como la de Max Verstappen o Sebastian Vettel por el hecho de ser "sudamericano" (que no lo es tampoco), es una de las razones para la falta de consistencia del piloto en sus resultados han salido diversos medios a condenar las palabras del austriaco.

A través de redes sociales y sitios web de diversos países, se ha hecho muy presente el apoyo al piloto mexicano y el enojo por el uso de estereotipos racistas del asesor de Red Bull Racing, el cual es además conocido por no ser admirador del mexicano y buscar siempre cosas para demeritarlo o incluso sacarlo del equipo.

Estas son algunas de las reacciones al respecto donde importantes cuentas se pronunciaron al respecto:

"Como administrador de RBR Daily, condenamos enérgicamente las recientes declaraciones racistas y xenófobas de Helmut Marko sobre Checo.

Este tipo de comentarios no serán tolerados. Se utilizó un estereotipo racial para criticar su actuación, lo cual es absolutamente vergonzoso e imperdonable.

Nos oponemos firmemente a todas las formas de discriminación y el racismo y la xenofobia no tienen cabida en nuestra comunidad," mencionó RBR Daily

🚨 STATEMENT: As the admin of RBR Daily, we strongly condemn Helmut Marko's recent racist and xenophobic statements about Checo



Such comments will not be tolerated. A racial stereotype was used to criticise his performance which is absolutely disgraceful and inexcusable.



We… — RBR Daily (@RBR_Daily) September 6, 2023

Por otro lado RB Bulletin, presentó el siguiente comiunicado al respecto:

Con respecto a las recientes citas de Helmut Marko de Servus TV, los administradores tomaron la decisión de no publicar ninguna cita que mencione la vida personal de Checo y los estereotipos raciales.

Nuestra objeción es entregar noticias, incluidas críticas constructivas, relacionadas con el equipo Red Bull F1, no agendas personales contra Max y Checo de ninguna manera.

Y permítanos citar las palabras de Checo en su documental del año pasado en Singapur:

“Ser mexicano en este deporte, sin duda, es difícil. Han pasado dos carreras desde que subí al podio y todo el mundo habla del gran error que ha cometido mi equipo al contratarme.

Quizás sea porque tengo una vida aparte del deporte y, fuera del deporte, no estoy mucho en el mundo de la Fórmula 1. Hago mi trabajo pero cuando termina, vuelvo a casa y estoy con mi familia. Soy padre. Me quito el traje y sigo trabajando, pero a veces tengo ganas de no estar tan involucrado en el mundo de la Fórmula 1, tener una vida fuera del deporte, a algunas [personas] les molesta”.

“He trabajado mucho. Cuando las cosas no funcionaron, trabajé más. Quizás no publico mucho o no hago mucho ruido, pero a puerta cerrada trabajo duro. Y sí, es verdad. Sí tengo una vida fuera del deporte, supongo que a este mundo no le gusta mucho”.

Regarding to recent Helmut Marko’s quotes from Servus TV, admins had come to a decision not to post any quotes mentioning Checo’s personal life and racial stereotypes.



Our objection is to deliver news, including constructive criticism, related to Red Bull F1 team, not personal… pic.twitter.com/uZHfSAvlpS — RBR News 🇳🇱🇲🇽 (@redbulletin) September 6, 2023