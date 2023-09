Brian Van Hinthum

Miércoles 6 Septiembre 2023

Según algunas predicciones, Red Bull Racing seguirá dominando la Fórmula 1 hasta la nueva normativa de motores de 2026, pero no todo el mundo piensa que será tan fácil. Damon Hill, campeón del mundo, cree que Mercedes puede tener un coche ganador para 2024.

Por el momento, el equipo alemán se encuentra en una buena espiral ascendente en la actual temporada. La formación alemana volvió a empezar la temporada, al igual que en 2021, con una diferencia bastante grande respecto al equipo Red Bull Racing.

El equipo de Wolff incluso tuvo que ceder el paso a Ferrari y Aston Martin, a los que ahora han vuelto a pasar. El principal objetivo ahora es acortar distancias con la formación de Christian Horner, pero todavía queda un largo camino para el equipo de Brackley.

Mercedes se encuentra segundo en el Campeonato de Constructores

Candidato al título

Que se pueda cerrar la brecha esta temporada parece una utopía para la formación de Toto Wolff por el momento. Sin embargo, Hill cree que el equipo alemán de carreras puede volver a alcanzar el éxito la próxima temporada y que actualmente se está diseñando un coche potencial para el campeonato.

"Creo que están trabajando duro en la fábrica de Brackley en este momento y es posible que tengan un (auto) aspirante al título en el bolsillo.

"No pueden utilizarlo este año porque no encaja en el coche de este año. Así que no lo veremos hasta el año que viene. Estoy empezando a pensar que lo tendrán todo resuelto para el invierno.

"Por supuesto, todavía tienen mucho que aprender y la segunda posición en el campeonato todavía está sobre la mesa, así que seguirán desarrollados. Es solamente que su foco principal está en el coche del año que viene", dijo el campeón del mundo de 1996 a Sky Sports.