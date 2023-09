Nazario Assad De León

Miércoles 6 Septiembre 2023 00:20

Fernando Alonso ha dejado muy claro el sentimiento que representa tener a un compatriota en la categoría en Carlos Sainz, y lo "complicado" que se vuelve darle el mismo trato de rival que le da a los demás pilotos.

Alonso se caracteriza por ser un piloto sumamente agresivo, lo ha sido toda su carrera al grado que él mismo se autodenominó como "kamikaze" cuando llegó al circuito, sin embargo el tener que defenderse o rebasar a Sainz es una sensación bastante diferente para el piloto de Aston Martin.

En entrevista con El Larguero, Fernando fue preguntado sobre su sensación al tener que hacer maniobras contra su compatriota, tanto en defensa como en ataque.

"Creo que a ninguno de los dos no nos gusta, explico porqué, cuando tengo a Carlos por delante o por detrás de mi en la pista nos demos más margen, aunque no sea mi compañero de equipo, no lucho igual contra Carlos que contra otro piloto", mencionó.

"Entonces eres siempre menos agresivo, más cuidadoso, que no pase nada, al final no es tu compañero pero es tu amigo, el otro español en la pista y siempre intentar cuidarle de manera más especial que a los demás", agregó.

De este modo, no debemos esperar ver en ningún momento pronto alguna lucha como la que tuvo Carlos con su coequipero Leclerc en Monza que levantó toda la emoción de la afición.