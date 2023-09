George Brabner

Martes 5 Septiembre 2023 13:29

No se puede ocultar que Sergio Pérez no ha sido tan rápido ni consistente como Max Verstappen en lo que va de la temporada, pero insiste en que los fanáticos aún no lo han visto en su mejor momento y ha hecho una promesa sobre ello.

Pérez está a 145 puntos de Verstappen en la clasificación del campeonato cuando aún quedan siete carreras en 2023.

Dos victorias en los primeros cuatro eventos del año lo vieron emerger como un verdadero desafío para su compañero de equipo, pero un fin de semana lamentable en Mónaco detuvo cualquier impulso positivo. Lo que siguió fue una avalancha de malos resultados de clasificación que dejaron a Verstappen sin un rival al frente del campo.

Sin embargo , después de terminar segundo por cuarta vez esta temporada en Monza, el mexicano dijo que lo mejor aún está por llegar después de lograr avances al volante de su RB-19.

"He progresado, me siento más cómodo en el coche y siento que veremos mi mejor forma para las próximas carreras" dijo el mexicano.

Checo es conocido por ser particularmente potente en los circuitos urbanos, y con una visita al recientemente remodelado circuito urbano de Marina Bay para el próximo Gran Premio de Singapur en el calendario de F1, podría ser él quien rompa su récord. racha de victorias récord de un compañero de equipo.