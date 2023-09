Aloisio Hernández

Martes 5 Septiembre 2023 12:10

Mike Krack, jefe de equipo en Aston Martin, señaló que Lance Stroll "puede ser igual" que Fernando Alonso.

El equipo británico ha tenido una temporada con altos y bajos muy marcados, en especial con los podios conseguidos con el bicampeón del mundo.

Sin embargo, a pesar del éxito conseguido por el corredor asturiano, su compañero de equipo ha estado muy lejos de igualar su desempeño y actualmente la distancia en el ritmo entre los dos es una de las más grandes de toda la parrilla.

La diferencia entre Alonso y Stroll son 123 puntos

Esto empieza ser preocupante para Aston, ya que tras el pasado Gran Premio de Italia, perdieron la P3 del Campeonato de Constructores con Ferrari.

Aclaración

En declaraciones recogidas por RacingNews365, el jefe de equipo se pronunció acerca de la distancia entre sus pupilos: "No hay una diferencia marcada en el rendimiento, sino en los puntos. Es importante separar ambas cosas.

"Como equipo, estamos analizando la temporada desde ambas perspectivas en ambos pilotos, y como equipo, tenemos que hacer un trabajo mucho, mucho mejor en ese lado del garaje. Es algo que tenemos que mejorar mucho.

"Cuando miras la sesión de clasificación [del Gran Premio de Holanda], en la Q1 en Zandvoort por ejemplo, no había nada entre ellos. No creo que haya ninguna característica particular que sea diferente para él que para Fernando.

"Puede ser igual [que Fernando]. Tuvimos todas las discusiones cuando Sebastian [Vettel] se unió al equipo, y fue bastante bien, así que no hay razón para que no sea igual", finalizó.