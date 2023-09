Nazario Assad De León

Martes 5 Septiembre 2023 08:54

Fernando Alonso buscará ser uno de los candidatos para la carrera de Singapur, donde espera olvidar el mal resultado en Monza.

Aston Martin y Alonso respiran tranquilos después del resultado de Monza aún y que no fue el mejor y que terminó viendo cómo Ferrari los rebasó en el campeonato de constructores.

Se considera como un rendimiento aislado el del GP de Italia, ya que en el GP de Países Bajos tuvieron un gran paso adelante con un segundo lugar de Fernando gracias a las mejoras realizadas en el paron de verano.

Por esto, el español dio las siguientes palabras respecto a lo que espera para la siguiente carrera:

“Singapur será mejor que Monza, eso seguro. Pero para ganar una carrera ya sabemos lo duro que es. Con Red Bull y Max Verstappen rindiendo a un nivel increíble cada domingo. Veremos si somos unos de los candidatos a Singapur", expresó.

“Tenemos una buena ventaja en términos de puntos, pero se está apretando. Ferrari nos ha superado ahora en el Mundial de Constructores pero volveremos en Singapur”, apuntó el español.

"Pero en Singapur, la cosa es totalmente contraria. Como dijo Sainz en Zandvoort, parece que cuando el Ferrari va bien, Aston Martin no va tan bien, y viceversa. En Singapur podría volver a ocurrir y las cosas podrían ir variando en una zona perseguidora muy igualada en cada pista, en función de las características del trazado."

“Hay muchas lecciones que tenemos que sacar de esta carrera. No éramos competitivos, así que eso es lo principal que hay que entender para saber qué deberíamos haber hecho diferente y cuando el próximo año volvamos aquí. En carrera no había mucho que hacer, fuimos lentos desde el inicio hasta el final y no era posible luchar más de lo que hice. Sumamos puntos y espero que obtuviéramos algunas lecciones”, expresó Fernando.