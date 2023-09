Nazario Assad De León

Lunes 4 Septiembre 2023 17:45

El jefe de Mercedes, Toto Wolff, ha insistido en que la F1 debe resistir los llamados a cambiar las reglas para detener el dominio de Red Bull, diciendo que no quiere que el deporte se vuelva como la WWE.

En los últimos dos años, el fabricante austriaco ha sido la fuerza dominante en este deporte con Max Verstappen ganando títulos consecutivos.

En 2022, batió el récord de número de victorias en carreras en un año con 15, superando el récord anterior que ostentaba el legendario dúo alemán Michael Schumacher y Sebastian Vettel.

2023 ha sido más de lo mismo para Red Bull, con Verstappen aparentemente avanzando hacia un triplete de títulos en F1 con solo 25 años.

Respondieron a nuevas regulaciones a principios de 2022 mejor que cualquier otro equipo en la parrilla, con Mercedes perdiendo el dominio que tuvo durante gran parte de la década anterior.

La rivalidad entre Hamilton y Verstappen ha sido sofocada por el dominio de este último

El dominio de Red Bull ha llevado a pedir que se modifiquen las reglas para intentarlo y promover un campeonato más competitivo, con Lewis Hamilton particularmente vocal al respecto.

Sin embargo, Wolff afirmó que si bien es frustrante ver a Red Bull dominar, los legisladores no pueden atacarlos específicamente.

"Mientras cumplas con las normas técnicas, deportivas y financieras, sólo tienes que decir bien hecho", dijo a The Mirror.

"Depende de nosotros ponernos al día y si eso lleva mucho tiempo, entonces llevará mucho tiempo. Recuerdo que la gente lloraba mal cuando éramos nosotros. El entretenimiento sigue al deporte y no al revés No podemos ser WWE, contenido con guión. No queremos ser contenido con guión".