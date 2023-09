Ángel Armando Castellanos

Lunes 4 Septiembre 2023 10:06

Charles Leclerc avisó que la Fórmula 1 necesita batallas como la que él protagonizó con Sergio Checo Pérez y con Carlos Sainz.

El monegasco perdió contra los dos y acabó cuarto en el Gran Premio de Italia. Admite que probablemente Ferrari sufrió viendo cómo se enfrentaba al español, pero que es lo mejor que pudo haber pasado.

"Nos lo hemos pasado muy bien, pero creo que ha sido menos divertido para el muro. Para mí, la Fórmula 1 tiene que ser eso, duelos duros. Primero con Sergio y luego con Carlos", contó tras la carrera.

Reconoció que pelear por algo más que un sitio en el top 3 era imposible porque Pérez y Max Verstappen estaban en otro nivel. Está feliz.

"Me divertí mucho y felicito a Carlos por el podio, porque sin duda será una gran satisfacción para su temporada. Al final acabar tercero y cuarto es el mejor resultado que podíamos conseguir, no ha sido posible seguir el ritmo de Red Bull", añadió.

Intensidad que le da placer

Insistió en que realmente lo pasó bien en su estira y afloje con Sainz. Fue un duelo duro, pero muy leal.

"Al final lo he dado todo, pero eso no cambia mucho, porque Carlos está en el podio y yo no. Nuestro duelo ha sido muy bueno y al límite, por supuesto.

"En la frenada de la primera chicane ambos nos movíamos en la frenada, de hecho bloqueamos en varias ocasiones, pero lo disfruté", añadió.