Aloisio Hernández

Sábado 2 Septiembre 2023 11:12

Sergio Pérez confirmó que tiene confianza para pelear por el podio en el Gran Premio de Italia.

El mexicano finalizó quinto en la última ronda de clasificación en el circuito de Monza, luego de avanzar por la Q1 y Q2 sin problema alguno.

Sin embargo, Checo confesó que tuvo problemas con la configuración del auto para la quali. Recordar que el nacido en Jalisco se perdió una parte de la FP3 por un problema en su unidad de potencia.

Checo tiene 7 podios en 2023

Red Bull se vio obligado a cambiarla y esto afectó la configuración del RB19, dejando fuera a Pérez de la pelea por la pole.

Objetivo

En entrevista con FoxSportsMX, el dos veces ganador de Gran Premio en 2023 definió a lo que aspira en la carrera del domingo: "Tuvimos un excelente viernes, pero hoy tuvimos problemas.

"Teníamos un problema en el set up, no pudimos aprender nada del compuesto blando y lo pagamos en la Q3 porque no tuvimos la vuelta más limpia.

"Será importante cuidar los neumáticos traseros para tener una buena degradación mañana. Aspiro al podio, Ferrari ha estado muy fuerte, sorpresivamente y su ritmo de carrera es competitivo, será una buena pelea, pero tengo confianza de estar ahí", concluyó.