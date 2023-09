Sergio Checo Pérez no terminó la tercera sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de Italia debido a problemas con el motor de su RB19.

Si el mexicano ya había manifestado inconvenientes con su coche -choque incluido por la inestabilidad- en la segunda práctica, en la que abrió este sábado la situación se complicó todavía más.

De acuerdo con información del periodista Albert Fabrega, su motor tiene una fuga en la parte posterior y pasó los últimos 25 minutos de la FP3 viendo cómo sus mecánicos trataban de arreglarla.

En el momento en que entró a pits marchaba tercero, detrás de Max Verstappen y Alex Albon.

Fue el único conductor que no pudo salir a la pista en la parte final de la competencia. Espera que ese problema quede solucionado para que pueda participar sin temores en la clasificación.

A pesar de eso, a Sergio le alcanzó lo hecho para meterse en el décimo lugar, a 1.28 segundos de Carlos Sainz. Dio 16 vueltas usando el compuesto suave en sus llantas.

El español volvió a demostrar que está para grandes cosas en el Circuito de Monza y fue el más veloz de la FP3. Registró un tiempo de 1:20.912 minutos.

También usó la goma suave y dio 23 giros sobre el asfalto italiano.

Ya le había ido bien en la segunda sesión (el más veloz) y esta vez le sacó 86 milésimas a Max Verstappen.

Había manifestado que su Ferrari SF-23 se siente realmente bien este fin de semana y lo dejó claro durante esta prueba. Ahora tratará de demostrarlo de nuevo en la clasificación.

El asturiano dio 24 vueltas a la pista de Monza y fue quinto, a 799 milésimas de segundo de su compañero.

También apostó por el material más suave para sus llantas y avisó que puede pelear durante la qualy.

Para el recuerdo quedará un comentario en el que dejó en claro que se siente confiado para pelear.

"Los de detrás van muy lentos. Van a tener una mala sorpresa en clasificación", expresó por la radio cuando faltaban 22 minutos para que acabara la prueba.

Los Mercedes parecen estar de regreso en la competencia después de esta sesión.

🏁 CLASSIFICATION (60/60 MINS) 🏁



Sainz tops the session for the second time this weekend... and that's your lot for practice!



Next up: QUALIFYING 🤤#ItalianGP #F1 pic.twitter.com/taRiNngdt7