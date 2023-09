Ángel Armando Castellanos

Sábado 2 Septiembre 2023 10:52

Fernando Alonso avisó que el máximo objetivo para él en el Gran Premio de Italia es el séptimo lugar. No espera más que eso, dadas las condiciones de su Aston Martin y de la pista.

Reconoció que el pronóstico para la qualy era de entre el noveno y el decimosegundo lugar. Al final comenzará décimo y eso lo tiene conforme.

"Sabíamos que iba a ser una crono difícil, la Q3 era el objetivo máximo que teníamos. La estimación antes de la crono que nos daba el ordenador era de entre noveno y 12 y al final lo hemos cumplido porque estamos en el medio de esa estimación", explicó a DAZN.

También admitió que el trazado de Monza es complicado para las condiciones del AMR23 y que el plan pasa por no quedarse en ceros.

"No es un circuito demasiado bueno para nosotros con tanta recta y pocas curvas y mañana tocará sufrir, pero bueno, hay fines de semana mejores, peores y en los peores hay que seguir sumando puntos", agregó.

Por lo tanto, la máxima meta para el asturiano es de seis unidades. No cree que eso pueda ser superado.

"Veremos. Yo creo que el objetivo es sumar puntos, no sé cuántos van a ser, ojalá sean bastantes, pero viendo el ritmo que hemos tenido el fin de semana, top 7, top 8, yo creo que sería lo máximo a lo que podríamos aspirar. Intentar ayudar a Aston en Constructores y luego en el Campeonato de Pilotos, el rival que tenemos más cercano que tenemos es Hamilton, él sale octavo, nosotros décimos, así que no estamos tan lejos de él; intentar cubrir su carrera y un poco defendernos, mañana es una carrera en defensa", detalló.

Razón

El Nano insistió en que dado que sólo hay seis sitios para dar la vuelta en Monza, Aston Martin no luce. La clave pasa por no equivocarse.

"Yo creo que ha ido bien, el coche lo he sentido bien, pero aquí solamente hay seis curvas y el 90% del circuito se hace a tope, así que no hay mucho que hacer en este circuito, más que acelerar en las rectas. No hemos podido valorar del todo las mejoras de Holanda, pero creo que va bien.

"Hay circuitos mejores, circuitos peores y fines de semana mejores y peores, y este es uno de los negativos; hemos tenido otros en el Campeonato y siempre sumamos puntos, a ver si mañana no cometemos ningún error", sentenció.