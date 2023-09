Carlos Sainz ganó la pole position del Gran Premio de Italia. Confirmó su espectacular fin de semana.

El español se puso primero de arranque, con un tiempo de 1:20.532 minutos, superando por 32 milésimas a su compañero, Charles Leclerc.

Al final le sacó 13 milésimas a Max Verstappen después de hacer una gran última vuelta.

Charles Leclerc también ha demostrado que están siendo muy buenos días para Ferrari y comenzará tercero. Se quedó a 67 milésimas de Sainz y a 54 de Verstappen.

Comenzará quinto, tras acabar a 394 milésimas de Carlos Sainz.

En su primera vuelta se puso segundo, a 290 milésimas de Max Verstappen y luego ambos fueron superados por el español y el monegasco e Ferrari.

Antes de volver a la pista para el cierre, era sexto a 389 milésimas de Sainz.

Al final se quedó a 17 milésimas de George Russell, quien lo superó en la pelea por el cuarto lugar.

Arrancará décimo décimo, tras terminar a a 1.123 segundos de Carlos Sainz.

No ha sido su mejor fin de semana ni el de Aston Martin, que vio como Lance Stroll quedaba fuera en la Q1.

