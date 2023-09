Charles Leclerc y Carlos Sainz estarán en la pelea por la pole position y lo demostraron en la Q2, terminando segundo y tercero, respectivamente, a media décima de Max Verstappen, el más rápido.

El neerlandés registró un tiempo de 1:20.937 minutos sobre la pista de Monza.

Leclerc se quedó a 0.040 segundos de Max y Sainz, a 0.045. Puede haber sorpresa en la Q3.

Carlos llegó a estar primero faltando ocho minutos, con un tiempo de 1:20.991 minutos sobre la pista, 44 milésimas menos que Max Verstappen.

Quedaron fuera, Yuki Tsunoda, Liam Lawson, Nico Hulkenberg, Valtteri Bottas y Logan Sargeant.

Por otra parte, hubo un susto para Lewis Hamilton. Faltando siete minutos, Lewis era decimosegundo, a 98 milésimas de la salvación marcada por Yuki Tsunoda.

Reclamó que Checo lo había estorbado y que por eso no había podido mejorar su registro.

Además, avisó que sus llantas no tenían agarre y fueron cambiadas. Al final se metió en el sexto lugar.

El mexicano acabó cuarto, a 303 milésimas de Max Verstappen.

No tuvo grandes problemas y a falta de dos minutos era quinto, a 422 milésimas de Carlos Sainz, el más veloz.

El español tuvo un pequeño susto al final de la competencia, pero le alcanzó para entrar noveno a la Q3. Entró con una ventaja de 51 milésimas sobre Tsunoda.

Faltando dos minutos estaba a 552 milésimas de Carlos Sainz y a 233 de Nico Hulkenberg, el primer eliminado.

Volvió a la pista para tratar de mejorar este registro, pero no pudo, quedándose a 606 milésimas de Verstappen.

