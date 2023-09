Esteban Ocon y Pierre Gasly quedaron fuera en la Q1 del Gran Premio de Italia. Gasly acababa de ganar el tercer lugar en el de Países Bajos hace una semana.

Gasly acabó decimoseptimo, un puesto y tres milésimas por delante de su compañero y a 202 de la salvación que marcó Nico Hulkenberg, el decimoquinto.

Resulta decepcionante para ambos lo ocurrido en esta prueba después de lo visto en Zandvoort.

Max Verstappen y Sergio Checo Pérez hicieron un muy buen trabajo en la primera sesión de clasificación del Gran Premio de Italia.

Los dos tuvieron una muy buena presentación en esta prueba. Estuvieron en el 1-2 durante buena parte del evento y sólo las últimas vueltas de Alex Albon, Charles Leclerc y Yuki Tsunoda fastidiaron ese resultado.

También quedaron fuera, Guanyu Zhou, Kevin Magnussen y Lance Stroll.

El mexicano acabó en el quinto lugar de esta competencia, a 338 milésimas de Max.

Red Bull sustituyó su unidad de potencia después de la fuga de aceite de la FP3. La pieza colocada ya había sido utilizada por el piloto.

En su primera vuelta se puso segundo, a 103 milésimas de Max Verstappen, el más veloz, aunque después le quitaron el tiempo al neerlandés por exceder los límites de pista en la Curva 7. El mexicano era tercero, con Alex Albon en la cima.

Luego se puso primero, con dos décimas menos que Albon, pero de inmediato fue rebasado por 338 milésimas por Verstappen y cayó al segundo sitio.

Carlos terminó en el séptimo lugar, sin mayores problemas, a 392 milésimas de Verstappen.

El español había mostrado un gran rendimiento en la segunda y tercera sesión de entrenamientos libres.

En su primera vuelta se puso cuarto, a 198 milésimas de Alex Albon.

El español cayó ligeramente al sexto sitio a la mitad de la prueba. Tenía 748 milésimas más que Verstappen.

En su siguiente giro se puso tercero, a 392 milésimas del neerlandés.

Fernando Alonso fue décimo, sin mayores inconvenientes en esta prueba, a 470 milésimas de Max.

En su primera vuelta se puso séptimo a 357 milésimas de Alex Albon; sin embargo, le quitaron su tiempo por salirse de la pista en la misma Curva 7 que Max Verstappen.

En su segunda vuelta estaba fuera, decimonoveno, con 27.680 segundos más que Alex Albon. Había problemas.

Se recuperó en su siguiente vuelta y llegó al tercer lugar, con 470 milésimas más que Verstappen.

El trabajo de Charles Leclerc lo hizo caer al cuarto sitio, a sólo 47 milésimas de él.

Q1 CLASS 🏁



Alex Albon puts it in P2 and Liam Lawson makes it into his first-ever Q2! 👏👏#ItalianGP #F1 pic.twitter.com/GN3555JYQ7