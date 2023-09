Ángel Armando Castellanos

Viernes 1 Septiembre 2023 12:33

Fernando Alonso ha pedido perdón a los fans que estuvieron en el Circuito de Monza y apenas lo vieron correr.

Que sólo haya cuatro llantas para cada sesión complica de sobremanera que los pilotos puedan trabajar como de costumbre sobre la pista y mostrarse ante el público.

Además, Lance Stroll sufrió un desperfecto en su coche y eso evitó que registrara tiempos en la segunda práctica libre.

"Y sí, no muchas vueltas, obviamente para Lance (Stroll) con un problema, pero también para mí.

"Con este formato, con los neumáticos, no podemos dar ninguna vuelta porque no tenemos un juego de gomas para los entrenamientos, así que pedimos disculpas a todos los aficionados que vengan el viernes y no vean coches", expuso.

Qualy

Por otra parte, pronosticó una qualy sumamente pareja de cara al sábado por la poca cantidad de datos de los competidores.

"No hay mucha información, como he dicho, no tenemos neumáticos para probar, así que es lo mismo para todos.

"Intentamos adivinar un poco la clasificación de mañana, pero creo que va a estar muy apretada, solo hay seis curvas en Monza, así que todo está en dos o tres décimas, de ser sexto a tal vez, deciseisavo, así que tenemos que asegurarnos de que estábamos en la parte superior de ese grupo", expuso.