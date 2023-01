Thibaud Comparot

Sábado 28 Enero 2023 08:29

Mohammed Ben Sulayem, presidente de la FIA, se ha visto envuelto en la última semana en un número grande de polémicas. Ahora se ha destapado una serie de declaraciones sexistas.

A principios de esta semana, el director enfureció a los dueños de la Fórmula 1 al citar el supuesto valor del deporte en $20 mil millones. Liberty Media reaccionó en un comunicado de prensa atacando de frente a Ben Sulayem: "Se habría excedido en sus derechos y calificó la situación de "inaceptable".

Ben Sulayem también ha enfadado a una organización de derechos humanos y a la Cámara de los Lores británica por el caso de la censura a los pilotos, que ya no pueden decir nada sin el consentimiento del órgano rector.

El presidente de la FIA junto a Max Verstappen y Christian Horner de Red Bull

Esta vez, es el lugar de las mujeres en la sociedad afectada: The Times reveló los comentarios sexistas hechos por Ben Sulayem en 2001: "Me gusta el desierto, me gusta conocer gente real. No me gusta hablar del dinero de las mujeres que claramente piensan que son más inteligentes que los hombres cuando eso no es cierto".

Protección

La FIA reaccionó enérgicamente defendiendo a su líder: "Los comentarios sobre un sitio web archivado que data de 2001 no coincide con lo que cree el presidente de la FIA.

"Tiene un historial sólido en términos de promoción de la mujer y la igualdad dentro de nuestro deporte. Por lo tanto, le gustaría ser juzgado por estos hechos. Estas acciones son un elemento central en lo que emprende y ya lo era cuando era vicepresidente", finalizó.