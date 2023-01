Aloisio Hernández

Jueves 26 Enero 2023 13:28

Mohammed Ben Sulayem, presidente de la FIA, afirmó que Andretti-Cadillac es el único equipo nuevo que expresó interés al organismo rector para unirse a la F1.

La FIA lanzará pronto una convocatoria de solicitudes para unirse al Campeonato Mundial de Fórmula 1. Y así lo reveló su presidente en el micrófono de Motorsport.com.

Andretti es "hasta ahora" el único equipo que se presentó ante el órgano rector. Una declaración muy diferente a la F1, que recientemente explicó hablando con varios candidatos que "no eran tan visibles" como otros, refiriéndose claramente a la candidatura de alto perfil de Andretti.

Andretti también anunció la creación de una nueva base de operaciones

Si bien los funcionarios de la liga son reacios a dar la bienvenida a Andretti y a cualquier otro equipo nuevo por el momento, Ben Sulayem ha indicado que es difícil para él rechazar la entrada a la estructura estadounidense dada su reciente asociación con el grupo General Motors.

"¿Cómo podemos decirle que no a un gran fabricante? Estamos hablando de Estados Unidos, tenemos tres carreras allí, es muy saludable. Pero no me eligieron para ganar dinero, me eligieron para mantener el automovilismo, claramente", señaló.

Club privilegiado

Ben Sulayem también declaró sobre los temores que tienen los equipos actuales sobre la posible reducción de las bonificaciones en caso de llegada de un nuevo equipo. "[Los equipos] podrían decir: 'Se está llevando nuestro pedazo del pastel'. Para ellos, sí, pero ¿qué quieres? ¿Dinero?'.

"Puedes verlo de dos maneras. Los que quieren tener éxito, o tener más o menos dinero. El tope ha sido efectivo y estamos tratando de hacerlo mejor, imagina que todos tienen 145 [millones de dólares]. Pero no puedo bloquear a un constructor, imagina si lo hiciera, eso estaría mal", concluyó.

Si se aceptara la solicitud de los estadounidenses, sería la primera llegada de un equipo al Campeonato del Mundo desde la de Haas, hace casi siete años.