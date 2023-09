Nazario Assad De León

Después de que Max Verstappen dijera que su compañero ideal de equipo sería su padre, ahora ha sido el propio Jos quien ha dado si versión, la cual es un golpe directo a Checo Pérez

Durante el previo al Gran Premio de Holanda, se le preguntó a Max sobre su compañero de equipo ideal, a lo cual sin dudarlo él abogaba por su padre, Jos Verstappen, que también fue piloto y le conoce bastante bien.

Ahora, en entrevista para el medio neerlandés Viaplay, el retirado piloto ha salido a los micrófonos a respaldar la declaración de su hijo, e incluso irónicamente mencionar que en efecto, podría entrar a sustituir a Pérez y no habría diferencia.

"Si puedo estar a un segundo y medio de distancia en las carreras padre-hijo que tenemos, no vería porque no". dijo Jos a lo que posterior mente le preguntaron ¿Puedes reemplazar a Pérez entonces? y el mayor de los Verstappen no dudó en responder; "Sí, algo así".

La dupla de Red Bull llega al Gran Premio de Italia con una marcada diferencia respecto al resto de los pilotos y constructores, con Max y Checo como primer y segundo lugar del campeonato con amplia diferencia, al grado que ambos entrarían en el de manera individual dentro del top 5 de constructores, sólo superados por Red Bull mismo, Mercedes y Aston Martin.