Nazario Assad De León

Jueves 31 Agosto 2023 11:13

Sainz se ha inspirado en las recientes noticias de la extensión de la relación entre Mercedes y Lewis Hamilton, Sainz ha dejado ver sus intenciones de cuanto más prolongará su carrera.

Después de darse a conocer la resonante noticia de la renovación de Lewis con, el español de Ferrari ha dicho que buscará emular lo hecho por el británico y por su compatriota, Fernando Alonso, al pilotar a sus 40 años.

Al ser preguntado en la víspera del Gran Premio de Italia por las novedades del británico que con este nuevo contrato lo haría llegar también a los 40 años como piloto de Fórmula 1.

"¿Que si me veo corriendo a los 40?, viendo como les ha ido a Lewis o a Fernando, desde luego sí, y con 30 y pico seré más joven que los de cuarenta ahora si que... me queda mucho tiempo y es para pensárselo. Depende de la cabeza de cada uno, de hacia dónde vaya la F1, de cómo estás tú de tus sueños, si te falta alguna batalla por ganar. Pero desde luego que me queda cuerda para ello", aseguró a MARCA.

Por otro lado, dejó clara su continuidad con Ferraro, al menos para la siguiente temporada: "Seguiré en Ferrari hasta final de 2024, que tengo contrato. Hay veces que no merece la pena comentar rumores".

Por último se le vio con algunas pulseras al piloto de su conocido mote "Smooth Operator" que le regalaron de los fans para animarlo.