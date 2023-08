Lewis Hamilton hizo oficial su renovación con Mercedes hasta el próximo año 2025.

El siete veces campeón del mundo y el equipo alemán llevaban muchos meses negociando, con rumores que ponían al piloto en otros equipos como Ferrari.

También se habló de un posible retiro por parte de Lewis, ya que las últimas dos temporadas con Las Flechas de Plata han sido muy complicadas y ha estado lejos de poder pelear por las victorias.

Tras varias semanas donde ambas partes mencionaron que el acuerdo estaba muy cerca, la decisión fue anunciada como oficial antes del comienzo del fin de semana del Gran Premio de Italia.

Este jueves, Mercedes y Hamilton anunciaron como oficial la renovación que extenderá el vínculo del británico hasta la próxima temporada 2025.

Un año importante, ya que es una temporada antes de que entren las nuevas reglamentaciones en la F1 y podrían determinar si veremos más años a Lewis.

HE’S STAYING ❤️



Lewis has signed a contract extension to stay with Mercedes for a further 2 years 💪#AnnounceLewis pic.twitter.com/Fr3WdSO3CD