Fernando Alonso se ha quedado cerca de la perfección de Max Verstappen en los nuevos Power Rankings tras el Gran Premio de Holanda, mientras de nuevo Sergio Pérez fue castigado al quedar fuera del top 10.

Poniendo de lado al piloto holandés que cada vez es más complicado que le hagan competencia y ahora incluso sea poseedor de un nuevo récord, el español tuvo una conducción casi perfecta que lo llevó a volver al podio con un gran segundo lugar. Se clasificó quinto en el AMR23 actualizado, pero dominó las condiciones húmedas y secas.

La sorpresa de la semana fue el francés Pierre Gasly, que logró terminar en el podio gracias a la penalización a Sergio Pérez. Después de clasificarse en el puesto 12, aprovechó las condiciones caóticas para poder colarse al segundo podio de Alpine en la temporada, primero para él.

En cuanto a Sainz, quizá no haya estado contento con el ritmo de su SF23 durante el fin de semana, pero desde una perspectiva personal, el español debería estar muy satisfecho con su actuación. Mostró sus magistrales habilidades defensivas bajo la presión de Hamilton en las húmedas vueltas finales, lo que le valió un sexto resultado entre los cinco primeros del año.

Se están perdiendo un lugar en la clasificación de esta semana Sergio Pérez y Esteban Ocon. Pérez en un momento lideró la carrera, pero su carrera se desmoronó con una penalización de cinco segundos por exceso de velocidad en el pit lane lo vieron terminar cuarto.

En cuanto a Ocon, luchó desde el puesto 16 hasta el 10, pero considerando que en un momento llegó al séptimo lugar, ¿se perdió más puntos? Ciertamente así lo sentía.

Los diez primeros del ranking de la temporada tras el Gran Premio de Austria son los siguientes:

1. Max Verstappen - 10

2. Fernando Alonso - 9,6

3. Pierre Gasly - 9.4

4. Alex Albon - 8.9

5. Carlos Sainz - 8.4

6. Lando Norris - 8.2

7. Lewis Hamilton - 8.0

8. Yuki Tsunoda - 7.4

9. Liam Lawson - 7.2

10. George Russell - 6.8

10. Oscar Piastri - 6.8

