La Fórmula 1 destacó que Fernando Alonso tiene el mayor número de vueltas completas de los pilotos de la parrilla actual, y que además, está próximo a llegar a la marca de 20,000.

Alonso correrá en 2023 con Aston Martin, luego de que el equipo buscara un piloto de primer nivel tras la retirada de Sebastian Vettel.

Relacionado: VIDEO: El detrás de cámaras del primer día de Alonso en Aston Martin

También influyó el fracaso en las negociaciones de su renovación con Alpine, ya que la escudería francesa dudaba de la capacidad del asturiano a sus 41 años. Por otro lado, Fernando logró encadenar en 2022 10 carreras en el Top 10.

De no haber sido por los problemas de fiabilidad y errores de la escuadra francesa, el español habría terminado mucho más arriba en la clasificación de pilotos.

La categoría señaló la marca del piloto español y lo hizo mediante un grafico que acompañó con lo siguiente: "19,153 vueltas y sigue fuerte".

19,153 laps and still going strong #F1 @alo_oficial pic.twitter.com/ceOKcrMfsj