Aston Martin produjo un breve vídeo de la primera visita oficial de Fernando Alonso a la fábrica del equipo británico.

Después de su primer día a principios de esta semana, Alonso dijo que el equipo estaba "muy motivado" para triunfar con los de Silverstone.

Relacionado: "Alonso está haciendo un gran trabajo para mejorar el coche de Aston Martin"

Podemos ver a Fernando ajustando su asiento, discutiendo con los ingenieros y trabajando en el simulador. Incluso tuvo tiempo de abrazar a Martin Whitmarsh, CEO del grupo, quien era el director de operaciones de McLaren cuando el asturiano compitió para el equipo.

El español dijo: "Hay mucha energía de parte de todos. Están muy motivados".

First day in green. 💚



Earlier this week, @alo_oficial made his debut at AMF1 HQ - meeting the team, spending time in the sim and having a seat fit. pic.twitter.com/myiuMu1gho