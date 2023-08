Nazario Assad De León

Martes 29 Agosto 2023 13:01

Charles Leclerc ha insistido en que "nunca" cambiaría lugares con Max Verstappen mientras el piloto de Ferrari defendía su lealtad al equipo Ferrari en apuros.

Después de ser promocionado al comienzo de la temporada pasada como un serio contendiente para Verstappen, Leclerc ganó tres carreras antes de que quedara claro que Red Bull tenía la ventaja.

Y en lo que va de temporada, la Scuderia ha seguido teniendo problemas, con errores de estrategia y mala suerte que afectan los resultados. Leclerc ha conseguido terminar en tercera posición en Azerbaiyán y Bélgica, pero parece poco probable que el equipo pueda vencer a Red Bull en un futuro próximo.

Sin embargo, la lealtad de Leclerc al legendario equipo italiano parece no haber flaqueado, ya que confirmó que convertirse en campeón del mundo con Ferrari es su objetivo.

El piloto monegasco dijo a La Repubblica que no cambiaría a Red Bull si tuviera la opción, diciendo: “¿Si pienso en la comparación con Verstappen? Si y no. Nunca cambiaría mi posición con él.

“Ser piloto de Ferrari siempre ha sido mi sueño, y convertirme en campeón del mundo con Ferrari es mi objetivo."

Charles Leclerc ha hablado a menudo de su amor por el equipo Ferrari

Añadió: “No tengo el coche para luchar contra Max, ¿verdad? "Ahora, pero no tengo dudas de que mi camino es el correcto. Observaré mi carrera cuando me detenga, pero no me arrepiento; estoy feliz en Ferrari".

Cuando se le preguntó sobre las posibilidades del equipo para el resto del año y si una victoria difícil de alcanzar podría estar a nuestro alcance, Leclerc respondió: "¿Si hay esperanza de ganar una carrera? Cada vez que cierro la visera , Sólo pienso en la victoria. ¿Es realista? No es fácil en este momento. Hay mucho que mejorar. Necesitamos consistencia.

“Principalmente para estar por delante de los equipos que persiguen y aspiran a "Los constructores que quedaron en segundo lugar. Luego, buscaremos al imbatible Red Bull".

Leclerc: Mi relación con Vasseur es directa

Leclerc también elogió el trabajo de Fred Vasseur, el nuevo director del equipo de Ferrari. Vasseur reemplazó a Mattia Binotto después de la temporada 2022, y Leclerc destacó el "método de trabajo diferente" del francés y su "sinceridad" como razones clave para que encajara bien.

El conductor dijo de Vasseur: "Estoy de acuerdo con todos sus planes. Trae un método de trabajo diferente al de Mattia Binotto; es interesante ver el punto de vista de quienes, desde fuera, te hacen ver cosas que no habías notado antes en tantas ocasiones."

"Nuestra relación es directa; me habla abiertamente sin prevaricar, lo que me ayuda como conductor. No es que lo haya extrañado antes, pero hay esta sinceridad con Fred", dejó claro Charles