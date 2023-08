Ángel Armando Castellanos

Martes 29 Agosto 2023 08:05

Fernando Alonso asustó y estresó a Max Verstappen durante el Gran Premio de Países Bajos. Esto lo ha admitido el propio neerlandés.

Tras la carrera el español avisó que por estrategia prefirió no apretar a Max al final de la competencia. Se trataba de asegurar el segundo lugar y no arriesgarse sin sentido.

Ahora ha sido Verstappen quien contó que lo pasó mal, pero en el inicio de la carrera. De hecho sintió demasiado cerca al asturiano y sólo el pasar del tiempo lo ayudó a relajarse.

"En las primeras vueltas con 'slicks' fue estresante, no sabes cuánto agarre hay. No fue fácil. La resalida final con seis vueltas por delante... sabía que mi primera vuelta no estaba siendo la mejor en cuanto a calentamiento de neumáticos así que sabía que tendría que defenderme", arrancó Verstappen.

"Fernando apretaba, le veía en los retrovisores, pero cuando los neumáticos entraron en temperatura fue más fácil", admitió recientemente.

Cifra

Los números no mienten. El Nano estuvo realmente cerca de Mad Max. Al final acabó a 3.744 segundos de él.

Es la segunda diferencia más baja de toda la temporada entre Verstappen y el segundo lugar. La primera fue de 179 milésimas con Lewis Hamilton en el caos del Gran Premio de Australia y la tercera, de 3.798 en Gran Bretaña.