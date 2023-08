Ángel Armando Castellanos

Lunes 28 Agosto 2023 09:29

Alex Palou será demandado por McLaren. El español avisó que no va a cumplir su contrato ni en la Fórmula 1 ni en la IndyCar y la reacción de los británicos ya ha llegado.

Zak Brown, jefe del equipo, avisó que el equipo irá a Inglaterra para iniciar acciones contra el catalán y que responda ante la justicia por lo que ha hecho.

"Alex nos informó que no iba a cumplir el contrato con nosotros ni en F1 ni IndyCar. Había un contrato, así que ahora hay un proceso legal. Presentamos una demanda contra él en los tribunales de Londres, tanto personalmente como comercialmente", aseguró en Países Bajos.

Advirtió que Palou está dejando ir una chance importante de ser parte de la máxima categoría del automovilismo.

"Dejaremos que el proceso legal siga adelante. No sé qué es lo que ha pasado por su mente porque no he hablado con él.

"Las cosas van rápido en Fórmula 1. Un piloto puede romperse una muñeca en un instante. Si quieres participar en F1, tienes que estar aquí y esperar la oportunidad", agregó.

"Decepcionante"

Además, admitió que fue una sorpresa negativa porque no se esperaba algo como eso. Ni siquiera ha dado la cara para decir las cosas de frente. Eso no le agrada.

"Teníamos una muy buena relación. Es muy decepcionante. No se ha comunicado directamente conmigo sobre el tema, lo cual es decepcionante tras todo lo que hemos hecho por él y las oportunidades que le hemos brindado.

"No creo que su decisión tenga que ver con McLaren per se. Nuestra relación era muy buena y ahora me siento decepcionado por cómo se ha manejado la situación”, sentenció.