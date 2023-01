AlphaTauri ha confirmado a PKN Orlen, ex patrocinador de Alfa Romeo, como sponsor del equipo para la temporada 2023.

El equipo hermano de Red Bull confirmó que Orlen se unirá en un acuerdo "multianual" como patrocinador a partir de la próxima campaña. La compañía polaca de petróleo y gas tiene una larga afiliación con la Fórmula 1 y se cambió del equipo Alfa Romeo.

PKN Orlen ha sido patrocinador durante mucho tiempo del piloto polaco de F1 Robert Kubica, quien fue piloto de pruebas y de reserva de Alfa Romeo la temporada pasada.

