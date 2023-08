Ángel Armando Castellanos

Domingo 27 Agosto 2023 11:44

Sergio Checo Pérez explicó que la inundación en la entrada a pits fue lo que ocasionó que su coche acuaplaneara, fuera demasiado rápido y recibiera la sanción que lo dejó sin podio en el Gran Premio de Países Bajos.

El castigo fue de cinco segundos. Por eso se quedó sin su tercer lugar, para dejárselo a Pierre Gasly. Ese mismo incidente provocó que chocara contra el muro.

"Vi que empezaba a llover muy fuerte y decidí parar, avisé al equipo y el equipo estaba listo, entonces hicieron un excelente trabajo. Nos dio el liderato, pero esperábamos más lluvia y empezamos a cuidar el neumático intermedio para que cuando llegara la lluvia pudiéramos quedarnos fuera... y nunca llegó.

"Acabamos parando para los slicks y a partir de ahí la lluvia llegó al final, ponemos el neumático intermedio y cuando empieza a llover más fuerte me llaman para poner el neumático de lluvia -los extremos- entro al pitlane y está totalmente inundado, y me voy derecho al muro, no podía frenar el auto, y acabo haciendo el overspeeding que nos quitó el podio", explicó a Fox Sports.

"Ahí fue cuando venía entrando, estaba totalmente inundada la entrada a pits, entonces el coche aquaplaneó, no pude frenar, acabé tocando el muro, fue complicado", insistió.

Undercut

Respecto al undercut con Max Verstappen, avisó que pedirá explicaciones a Red Bull porque no tiene suficientes datos como para reclamar.

"Obviamente en esos momentos el equipo tiene más información y son cosas que veremos en la junta, porque en estos momentos no tengo la información completa", agregó.

Susto

También estuvo cerca de golpear los muros mientras corría en la pista. Todo fue por el agua.

"Pensaba que todo se acababa ahí porque las condiciones cambiaban muy rápido en una frenada, la otra, y llegando a la Curva 1, había un charco que pisé y perdí el control, y ya iba de frente, afortunadamente lo pude voltear para pegar detrás y poder seguir con la carrera", contó.