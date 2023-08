Fernando Alonso y Sergio Checo Pérez hicieron el 2-4 en el Gran Premio de Países Bajos. Los dos tuvieron una competencia sobresaliente marcada por la lluvia. En general, ha sido una cita sumamente emocionante.

En la parte final, el mexicano se le fue encima al español tratando de quitarle su sitio y reducir el daño provocado por la penalización de cinco segundos que se le aplicó por exceso de velocidad en pits. No le alcanzó y acabó cuarto.

Max Verstappen ganó la carrera. Fue líder durante casi todo el tiempo, salvo por un lapso donde el mexicano tomó la cima. Es el decimocuarto triunfo seguido de Red Bull, que sigue alargando su marca.

Para Max es la victoria número 11 que consigue en 13 GPs del 2013. Las otras dos se las llevó Sergio.

Además, Max llegó a nueve primeros lugares al hilo, empatando la marca de Sebastian Vettel.

El tapatío padeció por la estrategia del equipo, especialmente sucedió cuando recibió los neumáticos intermedios (10.9 segundos en la 61).

De entrada todos los pilotos menos Lewis Hamilton comenzaron con el compuesto suave. Él eligió medios.

En la primera vuelta comenzó a llover. Eso obligó a que los conductores cambiaran sus neumáticos.

El aguacero regresó en la 64 y apareció el safety car por la intensidad con la que caía el agua. La bandera roja fue mostrada en ese mismo giro.

Al regreso todos los coches pusieron -por imposición de la dirección de carrera- las gomas intermedias.

En la 66 se fue el safety car y Alonso atacó a Verstappen, pero no le dio para rebasarlo.

El podio lo completó Pierre Gasly, quien aprovechó el castigo a Pérez.

Terminó en el cuarto lugar porque una penalización de cinco segundos hizo que Pierre Gasly se quedara con el tercer lugar.

Fue la carrera número 350 para él. Desde hace años es el mexicano con más Grandes Premios en la Fórmula 1, pero ahora ha alcanzado esta cifra.

Pérez fue el primer piloto en reemplazar sus gomas. Pasó de las suaves a las intermedias y bajó del séptimo al decimocuarto puesto.

Subió al quinto lugar después de que más competidores cambiaran sus llantas. Unos segundos después rebasó a George Russell y se puso primero.

En la cuarta vuelta ya le sacaba 11.8 segundos a Guanyu Zhou, sorprendente segundo lugar.

Con esas gomas marcó un tiempo de 1:27.522 segundos, el más bajo en la carrera.

Para la 8 el neerlandés ya estaba a 7.1 segundos de Max Verstappen, que venía de rebasar sin problemas a Zhou.

El ingreso de Max a los pits en la 12 lo dejó con más de 23 segundos de ventaja sobre él.

Para la 13 recibió las gomas rojas y regresó en el segundo lugar, a 2.5 segundos de Verstappen, pero ya tenía a 2.7 a Fernando Alonso.

Con la salida del safety car en la 21, Fernando Alonso quiso rebasarlo, pero él se defendió bien y conservó su segundo lugar.

En la 27 Hugh Bird, ingeniero de Sergio le avisó que "va a ser una larga tanda con estas llantas". La pista estaba seca y no se esperaba lluvia en breve.

Para la 46 recibió un nuevo juego de suaves y regresó en el cuarto lugar. Que Gasly entrara a pits lo ayudó a subir al tercero, pero con Alonso a 14.3 segundos.

Marcó la vuelta más rápida en la 48 con 1:14.318 minutos sobre el asfalto y lo volvió a hacer en la 50.

Bird le pidió al mexicano que cuidara sus llantas en algunas curvas para evitar cualquier problema en la parte final de la carrera. Iban 55 giros y estaba a 8.6 segundos de Max, con ventaja de 11.6 sobre Fernando.

Con la lluvia cambió sus llantas (61), pero la parada para poner las intermedias fue de 10.9 segundos. El mexicano volvía cuarto. En esa misma entrada a boxes le alcanzó a pegar a su llanta delantera derecha con el muro tras hacer aquaplaning, pero sin reportar daños.

Estaba muy molesto. "¿Por qué nos detuvimos? ¡Carajo, sabíamos esto!", reclamó por la radio del equipo.

La entrada de Alonso y Gasly a boxes lo hizo subir al segundo lugar, con Verstappen a 19.4 segundos.

En la Curva 1 (Vuelta 63) se salió de la pista, pero pudo volver, aunque lo hizo en el tercer lugar, a dos segundos de Alonso. El mexicano se fue de largo y por fortuna no golpeó con ningún muro.

Igual que Max Verstappen, puso las azules, pero ya con la bandera roja. Aparecía la bandera roja por el choque de Guanyu Zhou.

Regresaba en el sexto lugar, pero si en esa Vuelta 64 finalizaba la competencia, el mexicano sería tercero por ser el sitio en el que estaba en el giro anterior.

Con la bandera roja fue avisado que recuperaría su tercer lugar en el relanzamiento de la carrera porque era su sitio original.

A su retorno a la pista reportó "ríos" corriendo sobre el asfalto, especialmente en la salida de las curvas 3 y 8. "Aparte de eso no está tan mal", añadió a Bird.

Hugh le advirtió que "podría haber más lluvia en los próximos siete minutos, pero sería ligera".

En la 67 fue penalizado con cinco segundos por exceso de velocidad en el pit y eso lo mandaba al cuarto lugar porque tenía cuatro de ventaja sobre Pierre Gasly. Debía aumentar esa diferencia para que el castigo no le afectara.

Acabó segundo en esta competencia donde amenazó varias veces a Max Verstappen.

Apenas en el arranque en la Curva 3 adelantó a Alex Albon y a George Russell para ponerse tercero.

Alonso rebasó a Norris en la segunda vuelta y se puso segundo. Luego entró a los pits para poner las intermedias.

En la Vuelta 6 adelantó sin problemas a Charles Leclerc y se puso quinto.

Hubo otro cambio en la Vuelta 11. Quitó sus intermedias y puso las suaves. La modificación fue rápida y de inmediato volvió al lugar cinco.

Para la 13 ya era tercero y tenía a Pérez a 1.3 segundos.

Con la salida del safety car en la 21, enfrentó a Sergio, pero no pudo quitarle el segundo lugar.

En la 28 volvió a acercarse a Sergio y comenzaba otra nueva batalla.

El ingreso de Pérez a pits (46) lo puso segundo, a 12.9 segundos de Verstappen.

Una lenta parada en boxes (8.3 segundos) para recibir un nuevo juego de suaves lo hizo caer al quinto lugar.

Fernando se lanzó con todo y en la 51 registró la vuelta más rápida (1:14.153).

En la 52 rebasó de gran forma a Carlos Sainz y se volvió a poner en el tercer sitio.

La lenta parada de Pérez (10.9) lo hizo subir al cuarto lugar, pero con 24.3 segundos de desventaja ante Max.

Entró a pits en la 62 y regresó en el tercer lugar, detrás de Sergio.

La pasada de largo de Checo lo mandó al segundo sitio, donde supo que se mantenía durante la bandera roja.

Fernando Alonso atacó a Max Verstappen en la 66, después de que salió el safety car. No lograba rebasarlo, pero le metió un buen susto.

En la Vuelta 21, con el safety car fuera, el español se fue directo a tratar de rebasar al mexicano. Pierre Gasly intentó rebasar a Fernando, pero los defensores salieron ganando.

No hubo cambio de posiciones después de esa breve pero intensa batalla.

En la 71 el mexicano se fue con todo contra el español para tratar de subir al segundo lugar.

Finalizó en el quito lugar de esta competencia, a pesar de los problemas que tuvo su Ferrari. Supo contener a Lewis Hamilton en la parte final.

Con Leclerc con problemas en el ala delantera derecha, Carlos lo adelantó sin problemas y se puso en el sexto lugar.

Igual que casi todos los pilotos había cambiado a compuesto intermedio y eso lo hizo bajar, pero después se recuperó.

En la 11, ya con la pista seca, recibió los suaves otra vez y para la 13 ya era quinto, a medio segundo de Pierre Gasly.

Después de que salió el safety car (21), quiso rebasar al francés, pero no pudo y se mantuvo quinto.

En la 34 el galo recibió una penalización de cinco segundos que le daba el cuarto sitio a Carlos, que estaba a a 2.08''.

Entró a pits en la 43 y volvió decimoprimero, pero de a poco recuperaba posiciones. En la 44 marcó la vuelta más rápida con 1:14.975 en el crono.

En la 45 se deshizo de George Russell y ya era octavo. Tenía a 1.5 segundos a Oscar Piastri.

La lenta parada (8.3 segundos) de Alonso en pits lo hizo subir al tercer lugar, pero con Pérez a 11.8 segundos.

En la 52 fue rebasado por Fernando Alonso y cayó al cuarto sitio.

Seis giros más tarde Gasly quiso rebasarlo y él se defendió muy bien. Lo aguantó y conservó su cuarto sitio.

No pudo soportar su presión en la 60. El francés se impuso, pero su sanción lo mantenía cuarto.

En el relanzamiento fue presionado por Lewis Hamilton. Intentaba escapársele y lo logró, manteniendo su sitio.

En la 52 Fernando le metió el coche a Carlos y sin problemas lo rebasó para ponerse en el tercer lugar.

Carlos quiso recuperarse, pero la velocidad del Aston Martin era muy superior a la del Ferrari,

