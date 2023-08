El Gran Premio de Países Bajos no solamente se caracteriza por tener una pista muy corta, también lo hace por la fiesta que se montan los aficionados en las gradas.

A pesar de que todo el fin de semana la lluvia se ha hecho presente en el circuito de Zandvoort, el ánimo no ha decaído para apoyar a Max Verstappen y disfrutar de la Fórmula 1.

Alentados por música electrónica que no se ha detenido en los tres días de actividades, se han hecho virales muchos videos de la gente disfrutando y bailando en las gradas.

A continuación puedes ver algunos clips de la fiesta en las gradas y el circuito del Gran Premio de Países Bajos a pesar de la intensa lluvia que cayó en este domingo de carrera.

Doesn't matter,rain or shine. Its always oke in Zandvoort ‼️😀👍❣️ pic.twitter.com/I6JjeMOhhK

Look at them go 😭😭 take me to Zandvoort rn 😭😭 pic.twitter.com/PSowlQtTdl