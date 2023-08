Ángel Armando Castellanos

Sábado 26 Agosto 2023 12:07 - Actualizada: 12:08

Sergio Checo Pérez es víctima de una conspiración para ayudar a Max Verstappen. Eso es lo que ha insinuado Toto Wolff, jefe de Mercedes.

La ventaja del neerlandés sobre el mexicano en la Q3 del Gran Premio de Países Bajos fue de 1.313 segundos, algo que el dirigente no puede comprender porque valora la capacidad de Pérez.

"Es extraño y bizarro, Sergio no es un idiota. Después de todos estos años, es un piloto que ha ganado carreras y una de ellas lo hizo con Racing Point, así que no puedo comprender esto.

"No he escuchado ninguna explicación obvia del segundo y tres décimas que le ha tenido Max hoy, pero sí, extraño", aseguró a The Athletic después de la competencia en Zandvoort.

Destructor

Valoró la capacidad de Verstappen de acabar con cuanto coequipero compite. Le pasó a Daniel Ricciardo, a Pierre Gasly, a Alex Albon y ahora a Checo. Wolff está sorprendido por eso.

"Durante estos años, hemos visto a Max destrozar a todos y cada uno de los compañeros de equipo que ha tenido, es algo que está con él.

"Ya puede ser por su habilidad de crear un coche alrededor de él, es algo muy difícil de controlar, pero es tan rápido como puede y es capaz de crear este tipo de diferencias", sentenció.