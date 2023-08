Lewis Hamilton quedó fuera en la segunda sesión de clasificación del Gran Premio de Países Bajos.

En la última vuelta se definió el destino del piloto británico siete veces campeón del mundo.

Padeció el tráfico en la parte final de la competencia y eso lo afectó a él y también a Yuki Tsunoda.

Los pilotos tuvieron que correr mientras la pista se secaba. Eso provocó que hubiera cambios de estrategia de neumáticos mientras competían.

También quedaron fuera, Lance Stroll, Pierre Gasly, el citado Tsunoda y Nico Hulkenberg.

El mexicano acabó octavo en una prueba llena de altibajos.

En su primer giro se puso cuarto, pero lejos de Max Verstappen, a más de tres segundos de él.

Con 10 minutos en la regresiva estaba fuera, era decimotercero, a 4.366 segundos de Verstappen.

El mexicano mejoró en su tercer giro y se puso quinto, a 1.061 segundos de su coequipero.

Entró a pits faltando siete minutos. Estaba décimo, en zona de riesgo real de quedar eliminado y antes de volver ya era decimoprimero.

El mexicano mejoró en esa vuelta de retorno y se puso segundo, sólo 939 milésimas del neerlandés. Susto terminado, al menos en ese instante.

Las mejoras de otros pilotos lo hicieron caer al noveno lugar. Otra vez peligro que acababa con él en el sexto lugar faltando menos de 30 segundos y luego cayendo al octavo.

El español finalizó cuarto, en una prueba donde estuvo cerca de quedar fuera en varias ocasiones.

De inicio no corrió gran peligro. Primero se puso décimo y luego, con ocho minutos restantes, cuarto.

Caía al noveno con seis minutos restantes. Estaba a 1.35 segundos de Verstappen. Debía mejorar.

Entró a pits faltando cuarto minutos. Necesitaba poner otras llantas y bajar sus tiempos.

En su regreso era décimo. Riesgo real de quedarse sin Q3. Tras terminar la vuelta era cuarto, donde acabó.

Carlos acabó noveno, pero pasó gran parte de la competencia en los últimos puestos. Se salvó en su última vuelta.

En su primer giro se puso decimosegundo, a 3.742 segundos de Max Verstappen.

Con nueve minutos restantes era decimocuarto y luego cayó al decimoquinto. Había mucho riesgo de que quedara fuera.

No mejoraba demasiado y era decimocuarto tras su tercer giro. Se iba al decimoquinto tras la segunda vuelta de Pierre Gasly.

Faltando cinco minutos no pudo mejorar y seguía último, a más de un segundo de la salvación. En su última vuelta alcanzó a superarse y acabó noveno.

Los Williams siguen sorprendiendo en esta competencia.

Q2 CLASSIFICATION



Verstappen from Piastri from Albon, and Sargeant P10! 👀



Should be a mega Q3 🤩#DutchGP #F1 pic.twitter.com/vvWSaAAEwy