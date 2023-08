Sergio Checo Pérez y Charles Leclerc dieron un susto fuerte en la Q1 del Gran Premio de Países Bajos. Se quedaron realmente cerca de la eliminación.

El mexicano finalizó decimotercero y el monegasco, decimocuarto.

Todos los pilotos trabajaron con gomas intermedias verdes por la lluvia que había caído antes de la competencia. La prueba terminó pasada por agua.

Quedaron fuera, Valtteri Bottas, Liam Lawson, Esteban Ocon, Kevin Magnussen y Guanyu Zhou.

"¿Qué está pasando con el auto? No tiene agarre, me estoy resbalando por todos lados", reclamó Max Verstappen por la radio al arranque de la prueba.

Tras su primera vuelta, se puso segundo, a 1.06 segundos de Lando Norris.

Mejoró y en su segunda vuelta se puso a 428 milésimas, primero de Norris y luego de Sainz, que en su segundo giro era el más veloz.

Los tiempos del resto no le ayudaban y faltando ocho minutos era decimocuarto, a 1.509 segundos de Oscar Piastri.

En su siguiente giro se puso segundo a 237 milésimas del australiano.

Faltando seis minutos era quinto, a 1.506 segundos de Norris.

Se puso decimotercero durante su última vuelta. Ahí terminó.

Acabó décimo en esta competencia, sin peligro de quedar fuera.

Tras su primera vuelta estaba decimonoveno, a 9.8 segundos de Lando Norris. Después se recuperó y se colocó quinto, a 553 milésimas de Norris.

En su tercera vuelta era el más rápido, ya sin correr ninguna clase de riesgo.

Faltando dos minutos era decimoprimero. No había gran peligro, pero debía mejorar en su última vuelta.

Con un minuto en la regresiva era decimoquinto. Cerró su giro en el décimo puesto. Adiós peligro.

Finalizó quinto en esta prueba, sin demasiados riesgos.

Arrancó con dificultades, a 2.107 segundos de Lando Norris, poniéndose décimo. Luego se colocó como el más rápido, evitando cualquier riesgo.

En los siguientes giros rotó entre los sitios nueve y 10, sin correr demasiado peligro.

Faltando cinco minutos estuvo cerca de provocar un choque con Oscar Piastri, tras cerrársele. Hubo reclamos del australiano y el español explicó que no lo vio.

Con dos minutos en la cuenta regresiva era decimoquinto. Había serios problemas y ya llovía.

Con un minuto restante subió hasta el quinto lugar. El susto había terminado.

