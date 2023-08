Sergio Pérez finalizó 3º en el último entrenamiento libre correspondiente al Gran Premio de Holanda, mientras la lluvia se hizo presente en el circuito de Zandvoort.

La vuelta del mexicano en 1:22.631 lo dejó por detrás de George Russell y Max Verstappen. Fernando Alonso llegó justo por detrás en 4º, mientras que Lewis Hamilton completó el Top 5.

Carlos Sainz y Ferrari siguen sin poder levantar el vuelo, ya que el piloto madrileño finalizó en 12º a 1.807 segundos del mejor tiempo, que lo marcó Max Verstappen en 1:21.631.

Alexander Albon, Oscar Piastri, Valtteri Bottas, Charles Leclerc y Lando Norris completaron el Top 10 de la sesión.

