Daniel Ricciardo reveló que en su accidente tuvo que elegir si chocar contra Oscar Piastri o el muro.

Los dos australianos tuvieron un despiste que vio primero a Piastri chocar contra el muro, y ya que Daniel venía por detrás, tuvo que realizar una maniobra para no impactar al joven de McLaren.

Inmediatamente después de chocar, Daniel dijo por la radio que sentía un intenso dolor en la muñeca. Al final, resultó que sí tuvo una fractura.

A nasty moment for our Aussie pair during FP2



Daniel Ricciardo is being checked at the local hospital after the collision#DutchGP #F1 pic.twitter.com/RXdiSBLbtx