Carlos Sainz ha decepcionado en su primera presentación en el Gran Premio de Países Bajos. Sucedió en la segunda sesión de entrenamientos libres. El más rápido fue Lando Norris, seguido de Max Verstappen. El británico es la buena señal para un McLaren que lo pasó mal vía Oscar Piastri.

El español volvió a la pista tras ceder -por reglamento y decisión de Ferrari- su sitio a Robert Shwartzman y probó con el compuesto medio.

Notó de sobremanera su ausencia en la FP1. La inestabilidad reportada por Robert la volvió a percibir Sainz. Al final acabó decimosexto.

Después de la bandera roja, su monoplaza recibió las gomas suaves, pero eso no le sirvió para tener un buen rendimiento.

En el cierre se fue a la grava, pero pudo volver al asfalto por sus propios medios.

Charles Leclerc también padeció y acabó decimoprimero. Ha sido un día para olvidar para los italianos.

Sergio Checo Pérez

El mexicano acabó séptimo, a 487 milésimas de Norris. Tendrá que mejorar para mañana.

Igual que Max Verstappen, usó las gomas medias y desde el inicio peleó con Lewis Hamilton y con el neerlandés por ser el más veloz.

En la FP1 los dos de Red Bull corrieron con el compuesto más suave. Se trataba de probar y de afinar detalles para la qualy.

Tras la reanudación de la sesión cambiaron sus llantas a las rojas.

Finalizó décimo, a 533 milésimas de Lando Norris. Le toca trabajar de cara a mañana.

El español eligió usar el compuesto más duro para probar la pista en esta sesión de entrenamientos.

Cuando la sesión volvió a disputarse su AMR23 ya tenía colocadas las llantas más suaves.

Los dos australianos de la actual parrilla, Oscar Piastri y Daniel Ricciardo, chocaron y abandonaron en esta sesión.

Primero fue el de McLaren, quien perdió el control de la parte trasera de su coche y azotó contra el muro de contención. El de AlphaTauri lo vio demasiado tarde y al maniobrar golpeó la valla.

Eso provocó la salida de la bandera roja y que entraran las grúas para llevar los monoplazas fuera.

El incidente dejó a Daniel lesionado de una mano. Él mismo lo reportó a través de la radio del equipo y luego fue a la enfermería a atenderse.

Yuki Tsunoda y Alex Albon sorprendieron en esta competencia en Zandvoort.

Lando Norris heads Max Verstappen in FP2! 💪



And, @alex_albon returns to the Top 3 👌#DutchGP #F1 pic.twitter.com/hkdzot5tyh