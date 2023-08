Fernando Alonso fue el segundo piloto más rápido en la primera sesión de entrenamientos libres del Gran Premio de Países Bajos.

El español se quedó a sólo 274 milésimas de Max Verstappen, el más veloz y candidato número 1 a dominar el fin de semana de carrera en Zandvoort.

El top 6 de esta prueba usó neumáticos suaves. El asturiano optó por cuarto juegos, a diferencia del neerlandés que se fue con sólo tres.

Fernando quiere volver a los podios después de haber subido a seis en los primeros ocho GPs de esta temporada. Esto puede servirle para recuperar las sensaciones que creía perdidas.

El podio lo completó Lewis Hamilton. Se quedó a sólo 373 milésimas de Max tras usar cuatro gomas.

El piloto mexicano fue el cuarto más rápido en esta competencia. Terminó a 417 milésimas de su compañero en Red Bull. Tratará de acercarse más este fin de semana.

Cambió de llantas en dos ocasiones y eso le alcanzó para dar un tiempo sobresaliente que puede ayudarlo a tener la confianza que necesita durante las siguientes pruebas.

Fue reemplazado por el novato Robert Shwartzman para esta FP1. Robert se quejó de lo mismo que el español desde hace semanas: la falta de estabilidad en el Ferrari.

Su resultado no deja lugar a dudas: decimonoveno lugar. A Charles Leclerc también le fue mal. Acabó decimosexto, a 1.667 segundos de Verstappen.

A la Scuderia le tocará tratar de mejorar y recuperar sensaciones en este regreso a las competencias, tras el periodo vacacional de verano.

Nico Hulkenberg protagonizó el incidente del día. Tuvo problemas faltando 18 minutos para el final de los Libres 1 y provocando bandera roja.

El alemán perdió el control de la parte trasera de su coche en la entrada de la Curva 13, giró y se fue directo a la grava.

Our first session of the weekend is in the books!#DutchGP #F1 pic.twitter.com/2ffx6Kv9A2