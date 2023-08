Este 24 de agosto se cumple una de las efemérides más importantes en la carrera de Fernando Alonso, veinte años de su primer victoria en la máxima categoría del automovilismo en Hungría en 2003.

El entonces piloto de 22 años, el piloto de Renault que dejó excelentes sensaciones desde su etapa en Minardi, logró la primera victoria para el país ibérico, que de las 33 que tiene España, salvo una de Carlos Sainz, todas las demás están a nombre de Fernando Alonso.

Con esa victoria se marcaría el inicio de la majestuosa carrera del oviedense que ha ganado dos títulos mundiales y está en búsqueda de su tercero.

🗓️ #OnThisDay in 2003, a young, fresh-faced 22 year-old Fernando Alonso achieved his first-ever win in Formula 1! 🤯



