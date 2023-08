Nazario Assad De León

Jueves 24 Agosto 2023 10:59

Fernando Alonso está haciendo una temporada mucho mejor hasta ahora de lo que podríamos haber imaginado durante los días de test en Bahréin.

Aston Martin es mucho más competitivo en 2023 que el año pasado y lucha regularmente por las posiciones del podio. Sin embargo, el español duda de que pueda ganar muchas copas para el equipo británico en la segunda mitad de la temporada y explica por qué.

Alonso ha subido al podio en seis de los doce Grandes Premios disputados hasta el momento. Quedó tercero en Bahréin, Arabia Saudita, Australia y Miami, y segundo en Mónaco y Canadá.

Después de la última carrera, se quedó a sólo nueve puntos de Sergio Pérez, que actualmente ocupa la segunda posición en la clasificación. Sin embargo, no hubo podio en las últimas cuatro carreras antes de las vacaciones de verano y Lewis Hamilton ahora ha reducido la diferencia con Alonso a sólo un punto. Mercedes también introdujo muchas mejoras en ese momento.

Se volvió más difícil

"No necesariamente me decepcionaría, pero ahora es más difícil", respondió Alonso a GPFans, cuando se le preguntó si espera subir al podio en la segunda mitad de la temporada y cómo se sentiría si no pudiera.

"Se ha vuelto aún más competitivo en la pista. Muchos equipos ahora están cerca luchando entre sí por las posiciones del podio. Será difícil en la segunda mitad de la temporada. Pero estaremos contentos si Todavía podemos ser segundos o terceros".

Batalla con Hamilton

Luego se le preguntó al español si cree que puede vencer a Hamilton por el tercer puesto en el campeonato: "En términos de ventaja en la clasificación de puntos subirá y bajará de nuevo, el clima varía según la carrera y también depende de las mejoras que traen los equipos", dijo el español.

"Mercedes fue más rápido que nosotros con mejoras en el auto. Lo aprovechan al máximo cada fin de semana y nosotros nos hemos vuelto menos. consistente. Tenemos que volver al nivel de los primeros partidos", sentenció Fernando.