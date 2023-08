Nazario Assad De León

Disney ha publicado algunas nuevas imágenes de primera vista de una próxima serie documental británica original de Disney+ muy esperada, “Brawn: The Impossible Formula 1 Story”.

Esta nueva serie documental de cuatro partes con Keanu Reeves cuenta la notable historia de cómo, en 2009, compitiendo en la serie de carreras más cara y tecnológicamente avanzada de la Tierra, sucedió lo imposible.

Un equipo independiente y con poco personal y financiación ganó el Campeonato Mundial, con un equipo que costó sólo £1. Vaya detrás de escena de este cuento de hadas de Fórmula 1 con las personas que estuvieron allí (en la pista, en el garaje y en la sala de juntas) brindando sus propias versiones emocionantes de un año milagroso.

Con acceso exclusivo a los archivos de la F1, muchos de ellos nunca antes vistos, de un año que el deporte mundial nunca olvidará, además de contribuciones del piloto británico de F1 Jenson Button y Ross Brawn, quienes llevaron al equipo a la victoria.

Durante una presentación especial en el Festival de TV de Edimburgo, Sean Doyle, director de Unscripted, Disney+, EMEA, dijo:

“Pasamos el año pasado haciendo documentales ambiciosos con acceso exclusivo a nombres de primer nivel con el mejor talento creativo del negocio. Ha sido genial ver las reacciones a Finding Michael y Save Our Squad con David Beckham y no puedo esperar a que el público vea qué más hemos estado haciendo y descubra historias que tal vez no esperen ver en Disney+”.

La serie es una producción de North One desarrollada y producida por Simon Hammerson y dirigida por el ganador del mejor documental deportivo de transmisión de 2022, Daryl Goodrich. Los productores ejecutivos son Keanu Reeves, Sean Doyle y Neil Duncanson.

La serie se estrenará en Disney+ a finales de este año.