Nazario Assad De León

Miércoles 23 Agosto 2023 15:53

El ex piloto británico de Fórmula 1, Johnny Herbert, cree que Ferrari debería ser la primera opción de Lewis Hamilton a la hora de elegir quién conducirá la próxima temporada.

A medida que la segunda mitad de la temporada comienza con el GP de Holanda este fin de semana, Mercedes ve una brecha casi inalcanzable entre ellos y los invictos Red Bull.

“Espero que siga pensando que Mercedes potencialmente no funciona para él y ¿cuál es la mejor opción? El rojo. Ferrari. Esa es la única opción”. Herbert le dijo a CasinoSite.nl en la compilación. A la carrera de este fin de semana en el circuito de Zandvoort.

“¿Están ocurriendo esas conversaciones? Me sorprendería si no pasara nada. Creo que sería lo mejor que se podría hacer como he dicho antes. Tienen todos los ingredientes, sólo necesitan mezclarlos", agregó.

Lewis Hamilton ha corrido para Mercedes desde 2013

Negociaciones contractuales estancadas

El siete veces campeón del mundo no ha podido competir al frente de la parrilla esta temporada con solo un puñado de lugares en el podio en 2023.

El piloto británico de 38 años aún no ha firmado un nuevo contrato con Mercedes, con quien conduce desde 2013.

Las estancadas negociaciones han generado rumores sobre el futuro de Hamilton y el equipo italiano podría aspirar a volver a la cima del deporte con el piloto más exitoso de la parrilla actual.

Sin embargo, Ferrari actualmente ocupa el cuarto lugar en el campeonato de constructores y tendría que ofrecer un auto competitivo para tentar a Hamilton a alejarse de Mercedes.

“Comenzaron a aspirar a poles y potencialmente a ganar carreras, pero ahora no están ni cerca de eso. Y todos los demás han mejorado. No están en la posición en la que Lewis quisiera poder ganar otro campeonato mundial”, añadió Herbert