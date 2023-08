Nazario Assad De León

Miércoles 23 Agosto 2023 10:38

Bernd Mayländer, activo desde hace años en el coche de seguridad de la Fórmula 1, no se deja de ningún piloto detrás de él, sea Max Verstappen, Lewis Hamilton o algún otro, su comportamiento en el coche de seguridad es igual. Sin embargo, sí ve cambios en el comportamiento de los conductores respecto a años anteriores.

Mayländer dice en conversación con NOS que no importa quién conduce detrás de él primero e intenta aumentar el ritmo del coche de seguridad.

Bernd afirma que esto no le molesta y no se adapta al conductor que va detrás. "Por supuesto que sé quién está en mis espejos. Conozco el carácter de todos los pilotos. No me importa si es Hamilton, Verstappen o Alonso, no siento ninguna presión. Ellos luchan por el título mundial, yo lucho por su seguridad".

Presión de los pilotos

Según el conductor, los tiempos también han cambiado para los pilotos detrás del coche de seguridad, ahora presionan más que antes y se debe principalmente al comportamiento de Hamilton.

"Ha cambiado, cuando comencé, todavía estaban bastante tranquilos. Lewis Hamilton fue el primero en presionar, por supuesto, también tenemos intereses encontrados. Quiero reducir la velocidad para que los comisarios en pista puedan hacer su trabajo en paz y los conductores siempre quieren ir más rápido". destacó.

Conducir con seguridad car

El piloto alemán no conduce constantemente a toda velocidad en el coche de seguridad, por varias razones.

"No se conduce al límite en las rectas, pero sí en las curvas, de esta manera los conductores pueden mantener sus neumáticos a temperatura adecuada. De 180 a 220 kilómetros por hora es ideal para ellos."

"Es un paseo por la cuerda floja, si conducen despacio, todavía van demasiado rápido para mí. Con el acelerador a fondo ganan ocho segundos por cada kilómetro, así que tengo que estar muy atento", concluyó.

Las carreras se reanudan este fin de semana con el Gran Premio de Países bajos a realizarse en el circuito de Zandvoort.