Aloisio Hernández

Miércoles 23 Agosto 2023 08:42

Natalie Pinkham, presentadora de Sky F1, cree que Sergio Pérez debería perder su asiento en Red Bull si pierde el segundo puesto en el Campeonato de Pilotos de 2023.

Con su compañero de equipo Max Verstappen acercándose a un tercer título consecutivo, Checo está 125 puntos por detrás y potencialmente enfrentará una batalla por mantener el puesto que le daría un doblete a Red Bull en el Mundial.

Antes del Gran Premio de Holanda de este fin de semana en Zandvoort, el mexicano tendrá una ventaja de 40 puntos sobre Fernando Alonso, tercer clasificado, con el piloto de Mercedes, Lewis Hamilton, un punto más atrás, en cuarto sitio.

Checo espera poder continuar en la pelea por los podios

A pesar de ganar dos de las primeras cuatro carreras de 2023 en Arabia Saudita y Azerbaiyán, la temporada del mexicano sufrió una recaída cuando estuco cinco carreras sin poder entrar a la Q3 de la clasificación.

Mala leche

Cuando se le pidió que predijera quién terminará segundo detrás de Verstappen, Pinkham dijo al podcast Sky F1: “Es controvertido, pero voy a decir que Lewis Hamilton terminará segundo.

"La razón por la que digo esto es porque temo que la racha decente de Aston Martin se haya acabado, ya sea porque esta ala flexible ha sido quitada o porque simplemente han caído en un callejón sin salida en términos de desarrollo y ha sido exagerado por el hecho de que a otros les ha ido bien, como McLaren.

“Pero advertiré que si Pérez no termina segundo, debería perder su asiento, porque este [auto] es una pieza de maquinaria increíble. Y creo que Pérez tiene la capacidad y el talento para hacerlo, así que si no lo hace, me temo que será el final de su carrera en Red Bull.

"Así que creo que probablemente Pérez lo hará, porque tiene el talento y el auto para hacerlo, pero solo estoy siendo controversial", comentó.