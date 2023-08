Aloisio Hernández

Miércoles 23 Agosto 2023 08:12

Fred Vasseur, jefe de equipo en Ferrari, dijo que "no fue una situación fácil" el reemplazar a Carlos Sainz para la FP1 del Gran Premio de Países Bajos.

Robert Schwartzman, piloto de Fórmula 2, estará detrás del volante del SF-23 en el primer entrenamiento libre en Zandvoort.

Esto es debido a que la Fórmula 1 exige cada equipo tenga dos sesiones de prácticas libres con pilotos jóvenes. Aunque suele hacerse al final de la campaña, la Scuderia ha decidido adelantarse.

Gracias a que las prácticas suelen ser usadas para probar neumáticos, configuración del auto, entre otros programas, la elección de la FP1 para subir a un piloto joven no suele ser sencilla.

Complejo

De acuerdo con Vasseur, Ferrari le dio a Sainz el espacio para elegir él mismo un fin de semana de carrera. Su elección recayó en Zandvoort: "Sé que no es una situación fácil, pero Carlos fue muy directo.

"No es tan fácil decidir porque ciertamente no puedes hacerlo en Singapur, Japón, Las Vegas y también tienes carreras de velocidad en Austin, Qatar, etc. Entonces También hay carreras con un enfoque ligeramente diferente en términos de neumáticos.

"Eso también es difícil, pero significa que al final no tienes tantas opciones", declaró el jefe de equipo.