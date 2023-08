Sam Cook

Miércoles 23 Agosto 2023 07:13

Mike Krack, jefe del equipo Aston Martin, ha dicho que Fernando Alonso es el mejor piloto de Fórmula 1 de todos los tiempos.

Alonso ha tenido una carrera estelar en este deporte, ganando 32 Grandes Premios y dos campeonatos mundiales desde su primera carrera para Minardi en 2001.

Esta temporada, el bicampeón se ha rejuvenecido con su nuevo equipo Aston Martin, logrando seis podios en las primeras 12 carreras de la campaña y actualmente ocupa el tercer lugar en el campeonato de pilotos.

Bajo el liderazgo de Mike esta temporada, el equipo ha dado grandes pasos hacia adelante y ha pasado la mayor parte de la temporada como los principales rivales del dominio de Red Bull.

Krack ha sido muy elogioso con sus dos pilotos, especialmente con Alonso: "Con cualquier tipo de piloto, sea cual sea la edad y la categoría, nunca antes había visto algo así", dijo Krack a RaceFans.

"Estoy profundamente impresionado con las primeras carreras que hemos hecho ahora", señaló.

Complicaciones

Lance Stroll ocupa el noveno puesto en el campeonato de pilotos, mientras que su compañero de equipo Fernando Alonso ocupa el tercer puesto

A pesar de las buenas actuaciones de Fernando, su compañero de equipo Lance Stroll ha tenido una temporada mediocre, logrando solo una carrera por encima del sexto lugar y permaneciendo en el noveno lugar en el campeonato.

Krack ha defendido al canadiense, sugiriendo que no es fácil ser compañero de equipo de Alonso: “Si miras el campeonato del mundo, está claro que hay una gran diferencia de puntos, pero si miras la forma en que sucedió, encuentras buenas explicaciones.

"Cuando el auto estaba en su mejor momento, Fernando logró grandes resultados y Lance venía de una lesión, se retiró y como equipo no nos fue bien en Miami.

“Para nosotros, como equipo, no es un problema. Ya vimos en Hungría, Lance puede estar a un nivel similar a Fernando cuando es competitivo y no hay que olvidar que es uno de los mejores pilotos de todos los tiemposs. No es fácil tenerlo como compañero de equipo. La forma en que lo aborda es muy agradable.

“Ellos también son humanos y todos necesitamos sentirnos amados. No se trata de si nos dan señales de que necesitan apoyo o no, sabemos que todos quieren ser apreciados y un abrazo es la mejor manera de hacerlo. Quizás soy de los que más me cuesta expresarme o lo logro mejor que otros, pero al final somos iguales", comentó.