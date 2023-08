Nazario Assad De León

Martes 22 Agosto 2023 05:44

Fernando Alonso ha revelado que comenzó su carrera deportiva con sólo tres años, a pesar de que la edad legal para obtener una licencia de carreras ahora es de ocho años.

El español de 42 años ha tenido una carrera estelar en la Fórmula 1, ganando 32 carreras y dos campeonatos mundiales a lo largo de una carrera de 22 años (menos un año sabático de dos años).

Esta temporada, ha lucido rejuvenecido con su nuevo equipo Aston Martin, subiendo al podio seis veces en las primeras 12 carreras de la temporada.

Ahora, Alonso ha revelado que no tuvo el mejor comienzo en la vida como corredor.

Mi primera carrera fue a la edad de tres años, que en este momento ya no es legal, la licencia de conducir para un kart comienza a las ocho", dijo al Podcast High Performance.

"Era un circuito callejero, no recuerdo nada de eso pero tengo los videos y fotos de ese día. ¡Creo que la carrera fue de 15 vueltas, y completé dos de ellas, así que me dieron 13 vueltas en 15! Pero me dijeron que gané la carrera, así que estaba feliz después de todo y así fue como empecé", relató.

Originalmente para su hermana

{inlineimage[https://sportsbase.io/images/gpfans/copy_620x348/daf4f63734acfe562927119469a872c401b00df7.jpg][Alonso ganó dos mundiales, en 2005 y 2006][2]}

Alonso ganó dos mundiales, en 2005 y 2006

La carrera de Alonso en la F1 tal vez nunca hubiera sucedido si no hubiera sido por la gran familia que lo apoya de la que habla con tanto cariño en esta entrevista con Jake Humphreys.

También es posible que nunca hubiera sucedido si su hermana se hubiera interesado más en las carreras. Su primer go kart en realidad fue ideado para su hermana Lorena.

"Más por diversión que otra cosa, mi padre creó un pequeño go kart, hecho a mano, para mi hermana que es cinco años mayor que yo. A mi hermana no le gustó ese go kart los primeros días, luego mi padre lo intentó y finalmente me puso en el go kart y me gustó", comentó.